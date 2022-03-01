Роберт Левандовски может перейти в «Атлетико»
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Нападающий мюнхенской «Баварии» и сборной Польши Роберт Левандовски может продолжить карьеру в Испании, сообщает El Chiringiuto TV.
По информации источника, 33-летний польский футболист заинтересован в переходе в мадридский «Атлетико». Ранее сообщалось, что Левандовски ждёт предложения от «Баварии» о продлении сотрудничества, однако клуб пока не вёл переговоров с представителями форварда.
Левандовски стал игроком мюнхенской «Баварии» в 2014 году, перейдя в команду на правах свободного агента. В нынешнем сезоне 33-летний польский футболист принял участие в 24 матчах немецкой Бундеслиги, забил 28 голов и отдал 1 результативную передачу. С 2008 года Левандовски вызывается в национальную команду Польши.
Новость по теме«Бавария» не начинала переговоры о новом контракте Левандовского
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