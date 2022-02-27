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«Бавария» не начинала переговоры о новом контракте Левандовского

«Бавария» не начинала переговоры о новом контракте Левандовского
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Мюнхенская «Бавария» не вела переговоров с представителями нападающего Роберта Левандовского о продлении контракта, который истекает в 2023 году. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».

По сведениям источника, польский футболист ждёт новую сделку для того, чтобы остаться в команде. 33-летний Левандовски стал игроком «Баварии» в 2014 году, перейдя в команду на правах свободного агента. С тех пор нападающий провёл за клуб 362 матча, в которых забил 333 гола и отдал 68 голевых передач. Рыночная стоимость Левандовского оценивается порталом Transfermarkt в € 50 млн.

Ранее Левандовски одобрил решение Польского футбольного союза об отказе от матча со сборной России в стыковом турнире к чемпионату мира в Катаре.

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