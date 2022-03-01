Левандовски — о своём будущем: я открыт ко всему

Нападающий мюнхенской «Баварии» и сборной Польши Роберт Левандовски высказался о своём будущем.
«Я открыт ко всему. Но я не хочу говорить об этом прямо сейчас. Для меня важно иметь возможность сосредоточиться на своей игре и на том, что может произойти в следующем матче «Баварии». Всё, что касается контрактов, — вопрос второстепенный», — приводит слова Левандовского Sky Germany.
Ранее сообщалось, что Левандовски ждёт предложения от «Баварии» о продлении сотрудничества, однако клуб пока не вёл переговоров с представителями форварда.
Левандовски стал игроком мюнхенской «Баварии» в 2014 году, перейдя в команду на правах свободного агента. В нынешнем сезоне 33-летний польский футболист принял участие в 24 матчах немецкой Бундеслиги, забил 28 голов и отдал 1 результативную передачу.
- 1 марта 2022
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