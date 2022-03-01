Клопп: даже подумать не мог, что буду иметь шанс завоевать четыре трофея за сезон

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мнением о том, что клуб может завоевать четыре основных трофея за сезон — Кубок английской лиги, Кубок Англии, Лигу чемпионов и АПЛ.
«Финал с «Челси»? Уровень концентрации обеих команд был безумным. Это очень хорошо и важно для нас. Сохранится ли это до конца сезона? Не знаю, но мы постараемся.
За всю историю британского футбола ни одна команда не брала четыре основных трофея за сезон. Но я даже подумать не мог, что буду иметь шанс сделать это. Не то, чтобы мы приблизились к этому. Мы выиграли Кубок лиги, отстаём от «Манчестер Сити» в чемпионате. Теперь нам предстоит встреча с «Норвиче» в Кубке Англии, а потом мы сыграем с «Вест Хэмом». Самое интересное для зрителей — смотреть и считать очки, а мы должны играть», — приводит слова Клоппа BBC.
- 1 марта 2022
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