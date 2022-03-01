«Динамо» разгромило «Нижний Новгород» и вышло в 1/4 финала Кубка России

В матче 1/8 финала Кубка России «Динамо» принимало «Нижний Новгород». Встреча прошла на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве и завершилась победой московской команды со счётом 3:0.
В компенсированное время первого тайма счёт открыл полузащитник «Динамо» Даниил Фомин. Главный арбитр матча Алексей Амелин назначил пенальти в ворота «Нижнего Новгорода», который успешно реализовал Фомин. На 54-й минуте преимущество хозяев в счёте упрочил полузащитник Вячеслав Грулёв. Нижегородцы ошиблись на своей половине поля, хавбек «Динамо» Денис Макаров ушёл от защитника «Нижнего Новгорода» Акоша Кечкеша и с правого фланга выполнил навес в штрафную на ногу Грулёву, который ударом в касание направил мяч в ворота. На 86-й минуте итоговый счёт установил форвард «Динамо» Фёдор Смолов, реализовавший 11-метровый удар.
Таким образом, «Динамо» вышло в 1/4 финала Кубка России, а «Нижний Новгород» завершил выступление в турнире.
- 1 марта 2022
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