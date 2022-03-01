Шварц высказался о ситуации с защитником «Динамо» Ордецом

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц после матча 1/8 финала Кубка России с «Нижним Новгородом» (3:0) высказался о ситуации с защитником московской команды Иваном Ордецом.
«Всем известна текущая ситуация. Мы поддерживаем Ивана, мы единое целое, и он является частью нашей команды. Мы находимся с ним в тесном контакте. Иван – это необычайный человек с большим сердцем. То, что происходит, это сердечная боль. Сложно сказать, когда он снова выйдет на поле. Я полностью понимаю и поддерживаю его. Очень важно, чтобы Иван смог продолжить играть в футбол. Это то, что он любит, его дело и смысл его жизни», — приводит слова Шварца пресс-служба «Динамо».
Напомним, Ордец пропустил матч 19-го тура Российской Премьер-Лиги с «Химками» (3:0), а также не был включён в заявку на кубковую игру с «Нижним Новгородом».
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