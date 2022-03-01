Шварц: в Кубке России будет играть Лещук. Шунин ненадолго выбыл
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Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц объяснил, почему ворота московской команды в матче 1/8 финала Кубка России сезона-2021/2022 с «Нижним Новгородом» защищал Игорь Лещук. Напомним, встреча завершилась победой «Динамо» со счётом 3:0.
«Дело в том, что Антон Шунин немного приболел – у него небольшие проблемы с пищеварительным трактом. Думаю, он ненадолго выбыл. Но в любом случае мы изначально приняли решение, что в Кубке России будет играть Игорь Лещук.
Что касается Фёдора Смолова, он очень быстро вписался в нашу команду, я доволен, что он с нами», — приводит слова Шварца пресс-служба «Динамо».
Напомним, московское «Динамо» вышло в 1/4 финала Кубка России, а «Нижний Новгород» завершил выступление в турнире.
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