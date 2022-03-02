«Лестер Сити» обыграл «Бёрнли» благодаря голам Мэддисона и Варди

В матче 22-го тура английской Премьер-лиги «Бёрнли» принимал «Лестер Сити». Встреча прошла на стадионе «Тёрф Мур» в Бёрнли и завершилась победой гостей со счётом 2:0.



На 82-й минуте встречи единственный гол забил полузащитник «Лестера» Джеймс Мэддисон. Результативную передачу отдал форвард Джейми Варди. На 90-й минуте Варди установил итоговый счёт, забив гол после передачи хавбека Харви Барнса.



«Лестер Сити» набрал 30 очков и поднялся на 12-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Бёрнли» (21) — на 18-е месте. Лидером соревнований является «Манчестер Сити» (66). В следующем туре чемпионата Англии «Лестер Сити» примет «Лидс Юнайтед», а «Бёрнли» сыграет на своём поле с лондонским «Челси».