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Грилиш: перед матчем Кубка Англии просматривали с Фоденом видео игры Месси

Грилиш: перед матчем Кубка Англии просматривали с Фоденом видео игры Месси
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Полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Англии Джек Грилиш прокомментировал свой гол в матче 1/8 финала Кубка Англии сезона-2021/2022 с «Питерборо Юнайтед» (2:0).

«Забавный момент — когда мы ехали в автобусе на этот матч, я сидел рядом с Филом Фоденом, и мы просматривали видео игры Месси. После гола Фоден подошёл ко мне и сказал, что это было похоже на то, что мы смотрели», — приводит слова Грилиша BBC со ссылкой на ITV.

«Манчестер Сити» вышел в 1/4 финала Кубка Англии, а «Петерборо Юнайтед» завершил своё выступление в турнире. Напомним, действующим обладателем Кубка Англии является «Манчестер Сити». Лидер по количеству завоёванных трофеев — лондонский «Арсенал». На счету «канониров» 14 выигранных Кубков страны.

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