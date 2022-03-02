Грилиш: перед матчем Кубка Англии просматривали с Фоденом видео игры Месси

Полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Англии Джек Грилиш прокомментировал свой гол в матче 1/8 финала Кубка Англии сезона-2021/2022 с «Питерборо Юнайтед» (2:0).



«Забавный момент — когда мы ехали в автобусе на этот матч, я сидел рядом с Филом Фоденом, и мы просматривали видео игры Месси. После гола Фоден подошёл ко мне и сказал, что это было похоже на то, что мы смотрели», — приводит слова Грилиша BBC со ссылкой на ITV.



«Манчестер Сити» вышел в 1/4 финала Кубка Англии, а «Петерборо Юнайтед» завершил своё выступление в турнире. Напомним, действующим обладателем Кубка Англии является «Манчестер Сити». Лидер по количеству завоёванных трофеев — лондонский «Арсенал». На счету «канониров» 14 выигранных Кубков страны.