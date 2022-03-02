Динамовец Фомин забил 20-й пенальти из 20
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Полузащитник «Динамо» Даниил Фомин, забивший в матче 1/8 финала Кубка России гол с пенальти и принёсший победу своему клубу в противостоянии с «Нижним Новгородом» (3:0), забил 20-й пенальти из 20 в карьере на высшем уровне.
Примечательно, что в матче с волжанами, прошедшем на стадионе «Динамо», в ворота гостей был назначен ещё один 11-метровый штрафной удар. Штатный пенальтист команды Фомин уступил право пробития Фёдору Смолову и не увеличил серию точных ударов.
Напомним, Дмитрий, которому в среду, 2 марта, исполнилось 25 лет, выступает за московское «Динамо» с лета 2020 года. В составе бело-голубых он принял участие в 52 матчах, в которых забил 16 мячей.
С 2020 года Фомин вызывается в сборную России, за которую провёл восемь встреч.
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