Динамовец Фомин забил 20-й пенальти из 20

Полузащитник «Динамо» Даниил Фомин, забивший в матче 1/8 финала Кубка России гол с пенальти и принёсший победу своему клубу в противостоянии с «Нижним Новгородом» (3:0), забил 20-й пенальти из 20 в карьере на высшем уровне.

Примечательно, что в матче с волжанами, прошедшем на стадионе «Динамо», в ворота гостей был назначен ещё один 11-метровый штрафной удар. Штатный пенальтист команды Фомин уступил право пробития Фёдору Смолову и не увеличил серию точных ударов.

Напомним, Дмитрий, которому в среду, 2 марта, исполнилось 25 лет, выступает за московское «Динамо» с лета 2020 года. В составе бело-голубых он принял участие в 52 матчах, в которых забил 16 мячей.

С 2020 года Фомин вызывается в сборную России, за которую провёл восемь встреч.