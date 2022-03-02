«Спартак» обыгрывает «Кубань» со счётом 3:0 после 1-го тайма в Кубке России

Сегодня, 2 марта, проходит матч «Спартак» — «Кубань». Встреча 1/8 финала Кубка России сезона-2021/2022 идёт на стадионе «Уральская футбольная академия (СКБ-Банк Арена)» в Екатеринбурге. После перерыва красно-белые ведут со счётом 3:0.

Счёт в игре на 6-й минуте открыл Квинси Промес. Спустя 11 минут он оформил дубль. На 20-й минуте Шамар Николсон отличился дебютным голом.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Спартак» — «Кубань».



Ранее «Динамо» стало первым четвертьфиналистом Кубка России, обыграв «Нижний Новгород» (3:0). В других матчах 1/8 финала были образованы следующие пары: «Локомотив» — «Енисей», «Зенит» — «КАМАЗ», «Балтика» — «Чайка», «Рубин» — «Ротор», «Алания» — «Арсенал» и «Сочи» — ЦСКА. Финальный матч турнира состоится 29 мая. Действующим обладателем Кубка России является московский «Локомотив».