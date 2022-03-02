Ваноли: почему заменил Бакаева? В следующий раз выпущу 11 Бакаевых

Главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли оценил игру полузащитника красно-белых Зелимхана Бакаева.

«Почему заменил Бакаева? В прошлый раз вы спрашивали, почему я не выпустил Бакаева. Сейчас спрашиваете, почему заменил. В следующий раз я выпущу 11 Бакаевых. Почему вы (обращение к журналисту. — Прим. «Чемпионата») не спрашиваете, почему Ларссон забил красивый гол?» — передаёт слова Ваноли корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.



Напомним, сегодня, 2 марта, проходил матч «Спартак» — «Кубань». Встреча 1/8 финала Кубка России сезона-2021/2022 состоялась на стадионе «Открытие Арена» в Москве. Противостояние завершилось со счётом 6:1 в пользу красно-белых. «Спартак» пробился в четвертьфинал соревнований, куда ранее уже прошли ЦСКА, московское «Динамо» и «Алания».