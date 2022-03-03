Фердинанд: буду удивлён, если Конте останется в «Тоттенхэме»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд, работающий экспертом на британском телевидении, высказался о главном тренере «Тоттенхэм Хотспур» Антонио Конте.



«Я не думаю, что Конте останется в «Тоттенхэме» после лета. Об этом можно судить, посмотрев на новости в СМИ и на состав, который у него есть.



Думаю, он сможет спокойно сказать, что не знал, что всё настолько плохо, поэтому не будет чувствовать вину за свой уход. Он не из тех, кто будет сожалеть об этом. Я буду очень удивлён, если он останется в «Тоттенхэме», — цитирует Фердинанда Daily Mail.

52-летний Конте возглавил «Тоттенхэм» в начале ноября 2021 года. В 25 матчах чемпионата Англии «шпоры» набрали 42 очка и занимают в турнирной таблице седьмое место.

Видеообзор матча 27-го тура АПЛ «Лидс» — «Тоттенхэм»:

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