Конте опроверг информацию о том, что хотел уйти из «Тоттенхэма»

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте опроверг информацию, согласно которой он хотел уйти в отставку со своего поста после поражения от «Бёрнли» (0:1) в перенесённом матче 13-го тура английской Премьер-лиги (23 февраля).

«Нет, я не был близок к тому, чтобы уйти в отставку после поражения от «Бёрнли». Если вы ожидаете, что когда я проигрываю, то приду на пресс-конференции, смеясь, и буду счастлив, то вы ошибаетесь. Я не такой человек», — приводит слова Конте журналист Фабрицио Романо в «твиттере».

52-летний Конте возглавил «Тоттенхэм» в начале ноября 2021 года. В 24 матчах чемпионата Англии «шпоры» набрали 39 очков и занимают в турнирной таблице восьмое место.

«Тоттенхэм» с минимальным счётом уступил аутсайдеру АПЛ «Бёрнли»:

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