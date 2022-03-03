Чалов забил дебютный гол за «Базель»

Нападающий «Базеля» Фёдор Чалов отметился забитым мячом в ворота «Санкт-Галлена» в 24-м туре швейцарской Суперлиги.



23-летний российский нападающий отличился на 56-й минуте с передачи форварда Дана Ндойя. К тому моменту «Базель» уже проигрывал 0:2: у «Санкт-Галлена» забили Жереми Гийемено и Квандро Дуа с передачи того же Гийемено.

Напомним, 23-летний Чалов арендован швейцарским клубом у московского ЦСКА до конца нынешнего сезона без права выкупа. За новую команду российский форвард в четырёх предыдущих матчах отдал одну результативную передачу. Этот гол стал для него дебютным в составе «Базеля».

«Базель» в 23 матчах чемпионата Швейцарии набрал 40 очков и занимает в турнирной таблице третье место, отставая от «Янг Бойз» на три очка и имея матч в запасе. «Санкт-Галлен» с 29 очками расположился на шестой строчке.