Чалов — в стартовом составе «Базеля» на матч с «Санкт-Галленом»

Российский нападающий «Базеля» Фёдор Чалов попал в стартовый состав команды на игру 24-го тура швейцарской Суперлиги с «Санкт-Галленом». Об этом сообщает пресс-служба «Базеля» в «Твиттере».

«Базель» в 23 матчах чемпионата Швейцарии набрал 40 очков и занимает в турнирной таблице третье место, отставая от «Янг Бойз» на три очка и имея матч в запасе. «Санкт-Галлен» с 29 очками расположился на шестой строчке.



Напомним, 23-летний Чалов арендован швейцарским клубом у московского ЦСКА до конца нынешнего сезона без права выкупа. За новую команду российский форвард в четырёх матчах отдал одну результативную передачу.



Встреча 24-го тура швейцарской Суперлиги «Базель» — «Санкт-Галлен» начнётся в 22:30 мск.