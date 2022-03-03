Чалов — в стартовом составе «Базеля» на матч с «Санкт-Галленом»
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Российский нападающий «Базеля» Фёдор Чалов попал в стартовый состав команды на игру 24-го тура швейцарской Суперлиги с «Санкт-Галленом». Об этом сообщает пресс-служба «Базеля» в «Твиттере».
«Базель» в 23 матчах чемпионата Швейцарии набрал 40 очков и занимает в турнирной таблице третье место, отставая от «Янг Бойз» на три очка и имея матч в запасе. «Санкт-Галлен» с 29 очками расположился на шестой строчке.
Напомним, 23-летний Чалов арендован швейцарским клубом у московского ЦСКА до конца нынешнего сезона без права выкупа. За новую команду российский форвард в четырёх матчах отдал одну результативную передачу.
Встреча 24-го тура швейцарской Суперлиги «Базель» — «Санкт-Галлен» начнётся в 22:30 мск.
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