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Обамеянг получает в «Барселоне» в 3 раза меньше, чем в «Арсенале»

Обамеянг получает в «Барселоне» в 3 раза меньше, чем в «Арсенале»
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Нападающий «Барселоны» Пьер-Эмерик Обамеянг существенно сократил свою зарплату, чтобы играть за испанскую команду. Об этом сообщает Football Espana cо ссылкой на финансового эксперта Роба Уилсона.

В лондонском «Арсенале» 32-летний габонский нападающий получал € 362 тыс. в неделю. Стороны расторгли контракт в зимнее трансферное окно, поэтому «Барселоне» Обамеянг достался на правах свободного агента. Однако испанский клуб был ограничен в финансах и мог платить футболисту не более € 116 тыс в неделю. Обамеянг согласился на такие условия и подписал контракт до 2025 года с возможностью расторжения в 2023 году.

Известно, что габонец получит улучшенные условия контракта предстоящим летом.

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