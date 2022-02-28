«Барселона» разгромила «Атлетик», дважды забив с 90-й минуты. У Дембеле гол и две передачи

В ночь с 27 на 28 февраля мск на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне в рамках 26-го тура испанской Примеры сезона-2021/2022 «Барселона» принимала «Атлетик». Хозяева одержали победу – 4:0.



На 37-й минуте нападающий «Барсы» Пьер-Эмерик Обамеянг вывел свою команду вперёд. На 73-й минуте преимущество сине-гранатовых удвоил форвард Усман Дембеле, голевой пас отдал Френки де Йонг.



На 90-й минуте результативный удар нанёс нападающий Люк де Йонг, результативной передачей отличился Дембеле. В добавленное ко второму тайму время забил Мемфис Депай, голевой пас сделал Дембеле.



Встречу обслуживала бригада арбитров, которую возглавлял Гуильермо Куадра Фернандес. Ему помогали ассистенты Роберто Алонсо Фернандес и Хуан Хосе Лопес Мир. Резервный рефери – Армандо Рамо.



После 25 сыгранных туров «Барселона» располагается на четвёртом месте в турнирной таблице испанской Примеры, имея в своём активе 45 очков. «Атлетик» (37) – на восьмом месте в таблице. Лидирует в соревнованиях мадридский «Реал» (60). Действующий чемпион Испании – «Атлетико».