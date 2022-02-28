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«Барселона» разгромила «Атлетик», дважды забив с 90-й минуты. У Дембеле гол и две передачи

«Барселона» разгромила «Атлетик», дважды забив с 90-й минуты. У Дембеле гол и две передачи
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В ночь с 27 на 28 февраля мск на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне в рамках 26-го тура испанской Примеры сезона-2021/2022 «Барселона» принимала «Атлетик». Хозяева одержали победу – 4:0.

На 37-й минуте нападающий «Барсы» Пьер-Эмерик Обамеянг вывел свою команду вперёд. На 73-й минуте преимущество сине-гранатовых удвоил форвард Усман Дембеле, голевой пас отдал Френки де Йонг.

На 90-й минуте результативный удар нанёс нападающий Люк де Йонг, результативной передачей отличился Дембеле. В добавленное ко второму тайму время забил Мемфис Депай, голевой пас сделал Дембеле.

Встречу обслуживала бригада арбитров, которую возглавлял Гуильермо Куадра Фернандес. Ему помогали ассистенты Роберто Алонсо Фернандес и Хуан Хосе Лопес Мир. Резервный рефери – Армандо Рамо.

После 25 сыгранных туров «Барселона» располагается на четвёртом месте в турнирной таблице испанской Примеры, имея в своём активе 45 очков. «Атлетик» (37) – на восьмом месте в таблице. Лидирует в соревнованиях мадридский «Реал» (60). Действующий чемпион Испании – «Атлетико».

Испания - Примера. 26-й тур
27 февраля 2022, воскресенье. 23:00 МСК
Барселона
Барселона
Окончен
4 : 0
Атлетик Б
Бильбао
1:0 Обамеянг – 37'   2:0 Дембеле – 73'   3:0 Л. де Йонг – 90'   4:0 Депай – 90+3'
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