Слуцкий: легионеры к нам ни с какими вопросами не обращались по поводу своего отъезда

Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал о ротации в команде.

«Понятно, что все хотят себя проявить. Я с удивлением узнал результат матча «Локомотив» — «Енисей» (0:4). Да, бывают ситуации, когда сложно оказать сопротивление. И «Енисей» прошел, и «Алания» прошла. Команды ФНЛ никогда не выглядят мальчиками для битья в Кубке. На данный момент играют те, кто на мой взгляд более сильные. Но каждую секунду все может поменяться.

Мы говорим о том, что должны получать максимальное удовольствие от футбола и должны быть счастливы, что у нас есть возможность выходить на футбольное поле, тренироваться, играть и заниматься любимым делом. Я говорил о том, что легионеры к нам ни с какими вопросами не обращались по поводу своего отъезда. На данный момент ничего не изменилось», — цитирует Слуцкого пресс-служба казанского клуба.