«Фламенго» интересуется игроками «Зенита», «Локомотива» и донецкого «Шахтёра»

В ближайшее время ФИФА может предоставить легионерам Российской Премьер-Лиги разрешение разорвать действующие контракты с клубами без последствий. Этой ситуацией хочет воспользоваться бразильский футбольный клуб «Фламенго», информирует Goal.com.

По сведениям источника, «Фламенго» уже связался с представителями Вендела и Малкома из «Зенита». Однако игроки сине-бело-голубых пока что придерживаются варианта продолжения сотрудничества с клубом из Санкт-Петербурга.

«Фламенго» также проявляет интерес к нескольким фланговым защитникам – Дугласу Сантосу из «Зенита» и Додо из донецкого «Шахтёра». Кроме того, в шорт-листе бразильского клуба находится защитник Пабло, который решил расторгнуть контракт с московским «Локомотивом».