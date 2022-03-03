Jutarnij List: ФИФА разрешит легионерам РПЛ разорвать контракты с клубами без последствий

В ближайшие 7-10 дней ФИФА даст легионерам Российской Премьер-Лиги разрешение разорвать действующие контракты с клубами без последствий. Срочность такого решение обусловлена тем, что игроки, которые изъявят желание покинуть Россию, смогут сделать это по пока ещё открытым авиа-коридорам в Стамбул и Белград, информирует хорватское издание Jutarnij List.
Не исключено, что право разорвать действующие контракты с клубами РПЛ будет предоставлено и россиянам, которые захотят воспользоваться данной опцией.
Разорвав контракт с командой РПЛ, футболист сможет присоединиться к любому клубу мира, несмотря на закрытые трансферные окна. ФИФА и УЕФА сделают исключение для желающих уехать из России, чтобы они могли трудоустроиться по ходу сезона.
Напомним, ранее Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro) обратилась к ФИФА с предложением предоставить всем легионерам РПЛ право расторгнуть действующие контракты с российскими клубами без выплаты неустойки.
- 3 марта 2022
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