Ташуев: не «Балтика» выиграла матч, а мы сами проиграли

Главный тренер «Чайки» Сергей Ташуев прокомментировал вылет клуба из Кубка России.
«Мы немножко зажато начали первый тайм и почему-то второй. Много владели и территорией, и мячом. Было достаточно подходов, моментов для того, чтобы состоялся последний ход перед голом. И, конечно, надо забивать стопроцентные моменты.
В принципе, не «Балтика» выиграла матч, а мы сами проиграли. В эпизоде с пенальти судья сказал, что рука [Ляха] была напряжена. Это какой-то новый термин. Ноу-хау. Мы должны были забивать гол, потом долгая пауза – и нам ставят пенальти за случайный отскок мяча. Мне кажется, в таких моментах арбитрам нужно быть более внимательными. Одиннадцатиметровый сломал нам многое.
Потом пропустили со стандарта из-за ошибочки игрока, а в конце – после контратаки. Были моменты, чтобы сравнять счет. Выпустили свежих нападающих. Но удача была сегодня на стороне «Балтики», — цитирует тренера пресс-служба клуба.
- 4 марта 2022
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