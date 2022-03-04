Пауло Дибала поделился ожиданиями от игры с «Вильярреалом»

Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала поделился ожиданиями от ответного матча с «Вильярреалом» в Лиге чемпионов.

«Нам предстоит сложная игра. «Вильярреал» является сильным соперником, но мы играем дома и хотим победить. Мы должны играть с «Интером» в Турине. Когда к нам присоединился Криштиану Роналду, я был очень рад, что получу много опыта. У меня была аналогичная ситуация с Буффоном и Дани Алвесом. Мне повезло играть с ними, они помогли мне вырасти», — цитирует Дибалу Tuttomercatoweb.

Ответная игра «Ювентус» — «Вильярреал» состоится 16 марта в Турине (Италия). В своём квартете «Вильярреал» набрал 10 очков и вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов. Туринский «Ювентус» набрал 15 очков и завершил групповой этап на первом месте в турнирной таблице группы Н.