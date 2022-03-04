«Никогда не забуду». Классон рассказал, как легионеры «Краснодара» добирались домой

Полузащитник «Краснодара» Виктор Классон вспомнил, как легионеры клуба добирались домой.



«Были быстрые сборы. Добраться до дома было непросто, потому что почти на всём юге России закрыто воздушное пространство, и выехать за пределы страны сложно. «Краснодар» нам помог. Они организовали автобус, чтобы мы могли добраться до Сочи. Это было семичасовое путешествие из Краснодара по извилистым дорогам вдоль Чёрного моря под проливным дождём. В автобусе были футболисты с семьями: беременные жёны и больные дети, которых рвало.



Из Сочи на организованном клубом самолёте мы вылетели в Стамбул, а оттуда каждый своим ходом отправился домой. С момента выезда из Краснодара до возвращения домой прошло 1,5 дня. Сейчас мы с родителями в Вернамо (Швеция).



Мы никогда не забудем весь тот стресс, когда нам предстояло уезжать, и ту автобусную поездку в Сочи. Было такое ощущение, что мы бежали от войны, хотя в Краснодаре её не было. Это была особенная поездка. Очень приятно, что это закончилось и мы можем отдохнуть здесь, дома.



Я понимаю, что это всё равно не идёт ни в какое сравнение с тем, что переживает народ Украины. Все мои мысли с ними. Наше путешествие из России — ничто по сравнению с тем, через что они проходят», — приводит слова Классона Aftonbladet.