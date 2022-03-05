В «Барселоне» могут отказаться от выкупа Траоре из-за покупки Холанда

В «Барселоне» ещё не определились с решением о выкупе контракта нападающего Адама Траоре, который был арендован из «Вулверхэмптона» до конца сезона. Об этом сообщает AS.

По сведениям источника, несмотря на то, что 26-летний футболист сразу влился в состав испанской команды, решение о его выкупе за € 30 млн будет принято позднее. Это связано с тем, что предстоящим летом «Барселона» может потратиться на покупку форварда дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда.

В нынешнем сезоне в шести матчах за испанскую команду Траоре отдал четыре голевые передачи.

«Барселона» разгромила «Атлетик» в 26-м туре чемпионата Испании, дважды забив с 90-й минуты:

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