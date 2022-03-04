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«Барса» сыграет с «Реалом» в летнем турне в США. За три матча каталонцы заработают € 8 млн

«Барса» сыграет с «Реалом» в летнем турне в США. За три матча каталонцы заработают € 8 млн
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Каталонская «Барселона» запланировала турне в США на лето, сообщает La Vanguardia.

По информации источника, в июле сине-гранатовые сыграют три матча в городах Америки, один из которых пройдёт в Лас-Вегасе. В одном из матчей каталонцам предстоит сыграть с мадридским «Реалом».

Отметим, что за участие в турне «Барселона» заработает около € 8 млн.

После 25 сыгранных туров «Барселона» располагается на четвёртом месте в турнирной таблице испанской Примеры. Каталонцы имеют в своём активе 45 очков. Лидирует в соревнованиях мадридский «Реал». У «сливочных» 60 очков за 26 туров. Действующий чемпион Испании – «Атлетико».

«Барселона» разгромила «Атлетик», дважды забив с 90-й минуты:

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