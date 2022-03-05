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«Лион» разгромил «Лорьян» и поднялся на шестое место в чемпионате

«Лион» разгромил «Лорьян» и поднялся на шестое место в чемпионате
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Сегодня, 5 марта, завершался 27-го тура чемпионата Франции между «Лорьяном» и «Лионом». Команды встречались на стадионе «Ив Алленма — Ле Мустуар» в Лорьяне (Франция). Противостояние завершилось со счётом 4:1 в пользу гостей.

Счёт в игре спустя 5 минут после стартового свистка открыл Ромен Февр после передачи Лукаса Пакета. Затем отличился Мусса Дембеле после паса Эмерсона. На 57-й минуте Теремас Моффи сократил осттавание в счёте. После этого голами отметились Карл Токо Экамби и Ромен Февр — 4:1.

«Лион» благодаря этой победе поднялся на шестое место в чемпионате Франции. Команда Петера Боша набрала 41 очков в 27 играх чемпионата. «Лорьян», располагающийся на 16-й строчке в турнире, имеет в своём активе 24 очка.

Франция - Лига 1. 27-й тур
04 марта 2022, пятница. 23:00 МСК
Лорьян
Лорьян
Окончен
1 : 4
Лион
Лион
0:1 Февр – 5'   0:2 Дембеле – 26'   1:2 Моффи – 57'   1:3 Токо Экамби – 59'   1:4 Февр – 78'
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