«Лион» разгромил «Лорьян» и поднялся на шестое место в чемпионате

Сегодня, 5 марта, завершался 27-го тура чемпионата Франции между «Лорьяном» и «Лионом». Команды встречались на стадионе «Ив Алленма — Ле Мустуар» в Лорьяне (Франция). Противостояние завершилось со счётом 4:1 в пользу гостей.

Счёт в игре спустя 5 минут после стартового свистка открыл Ромен Февр после передачи Лукаса Пакета. Затем отличился Мусса Дембеле после паса Эмерсона. На 57-й минуте Теремас Моффи сократил осттавание в счёте. После этого голами отметились Карл Токо Экамби и Ромен Февр — 4:1.

«Лион» благодаря этой победе поднялся на шестое место в чемпионате Франции. Команда Петера Боша набрала 41 очков в 27 играх чемпионата. «Лорьян», располагающийся на 16-й строчке в турнире, имеет в своём активе 24 очка.