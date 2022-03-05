Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
«Рома» — «Аталанта». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:55 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Краснодар» расторг контракт с Виктором Классоном

«Краснодар» расторг контракт с Виктором Классоном
Комментарии

«Краснодар» и полузащитник Виктор Классон договорились о расторжении контракта по взаимному согласию, сообщает пресс-служба клуба. Футболист провёл за «быков» 147 матчей, забил 43 гола и отдал 26 результативных передач.

Ранее «Краснодар» приостановил контракты с восемью легионерами клуба. Речь идёт о Вандерсоне Масиэле, Кайо, Эрике Ботхейме, Кристиане Рамиресе, Джоне Кордобе, Викторе Классоне и Реми Кабелла.

Напомним, «Чемпионат» сообщил, что легионеры «Краснодара» приняли решение не выходить на тренировку с командой 2 марта.

Ранее появилась информация, что легионеры «Краснодара» приняли решение покинуть российский клуб. Остальных иностранных футболистов убедил уйти из команды польский полузащитник Гжегож Крыховяк. Самого Крыховяка нет в списке игроков, с которыми клуб приостановил контракт.

Новость по теме
«Никогда не забуду». Классон рассказал, как легионеры «Краснодара» добирались домой
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022