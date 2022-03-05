«Краснодар» расторг контракт с Виктором Классоном

«Краснодар» и полузащитник Виктор Классон договорились о расторжении контракта по взаимному согласию, сообщает пресс-служба клуба. Футболист провёл за «быков» 147 матчей, забил 43 гола и отдал 26 результативных передач.
Ранее «Краснодар» приостановил контракты с восемью легионерами клуба. Речь идёт о Вандерсоне Масиэле, Кайо, Эрике Ботхейме, Кристиане Рамиресе, Джоне Кордобе, Викторе Классоне и Реми Кабелла.
Напомним, «Чемпионат» сообщил, что легионеры «Краснодара» приняли решение не выходить на тренировку с командой 2 марта.
Ранее появилась информация, что легионеры «Краснодара» приняли решение покинуть российский клуб. Остальных иностранных футболистов убедил уйти из команды польский полузащитник Гжегож Крыховяк. Самого Крыховяка нет в списке игроков, с которыми клуб приостановил контракт.
- 5 марта 2022
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