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«Вулверхэмптон» — «Кристал Пэлас»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 18:00

«Вулверхэмптон» — «Кристал Пэлас»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 18:00
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Сегодня, 5 марта, состоится матч 28-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 «Вулверхэмптон» — «Кристал Пэлас». Встреча пройдёт на стадионе «Молине» в Вулверхэмптоне. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Вулверхэмптон» — «Кристал Пэлас».

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Эндрю Мэдли. Помогать ему будут ассистенты Эдвард Смарт и Дерек Итон. В роли резервного рефери выступит Крейг Поусон.

«Вулверхэмптон» в 26 матчах набрал 40 очков и занимает 8-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Кристал Пэлас» (30) — на 11-м месте. Лидером соревнований и действующим чемпионом страны является «Манчестер Сити» (66).

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