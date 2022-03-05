«Вулверхэмптон» — «Кристал Пэлас»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 18:00

Сегодня, 5 марта, состоится матч 28-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 «Вулверхэмптон» — «Кристал Пэлас». Встреча пройдёт на стадионе «Молине» в Вулверхэмптоне. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Вулверхэмптон» — «Кристал Пэлас».



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Эндрю Мэдли. Помогать ему будут ассистенты Эдвард Смарт и Дерек Итон. В роли резервного рефери выступит Крейг Поусон.



«Вулверхэмптон» в 26 матчах набрал 40 очков и занимает 8-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Кристал Пэлас» (30) — на 11-м месте. Лидером соревнований и действующим чемпионом страны является «Манчестер Сити» (66).