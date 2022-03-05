«Ньюкасл Юнайтед» — «Брайтон»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 18:00

Сегодня, 5 марта, состоится матч 28-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 «Ньюкасл Юнайтед» — «Брайтон энд Хоув Альбион». Встреча пройдёт на стадионе «Сент-Джеймс Парк» в Ньюкасл-апон-Тайн. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Ньюкасл Юнайтед» — «Брайтон энд Хоув Альбион».
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Мартином Аткинсоном. Помогать ему будут ассистенты Константин Хатцидакис и Джеймс Мейнворинг. Резервный рефери — Крис Кавана.
«Брайтон» в 26 матчах набрал 33 очка и занимает 10-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Ньюкасл Юнайтед» (25) — на 14-м месте. Лидером соревнований и действующим чемпионом страны является «Манчестер Сити» (66).
- 5 марта 2022
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