Эрлинг Холанд решил купить дом в Испании за € 6,5 млн

Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд решил приобрести дом в Марбелье (Испания), сообщает AS.



По информации источника, 21-летний норвежский футболист убеждён, что Испания может стать его вторым домом. Холанд уже подписал договор о покупке недвижимости в районе Нагуэлес в Марбелье. Стоимость дома составляет € 6,5 млн. Чуть больше года назад семья норвежского форварда приобрела недвижимость в Марбелье, где они отмечают рождественские праздники. Ранее сообщалось, что интерес к Холанду проявляют испанские клубы «Реал» и «Барселона».



Эрлинг Холанд стал игроком немецкого клуба в январе 2020 года, перейдя из «Ред Булл Зальцбург» за € 20 млн. Действующий контракт норвежца истекает в 2024 году. При этом летом текущего года по нему активируется сумма выкупа нападающего в размере € 75 млн.

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