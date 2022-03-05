«Лестер» обыграл «Лидс», нанеся «павлинам» пятое подряд поражение в АПЛ

Сегодня, 5 марта, на стадионе «Кинг Пауэр» в Лестере в рамках 28-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 «Лестер Сити» принимал «Лидс Юнайтед». Хозяева одержали победу – 1:0.



Единственный гол был забит во втором тайме. На 67-й минуте отличился полузащитник Харви Барнс, ему ассистировал Келечи Ихеаначо.

Гол Барнса:

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Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Дэвидом Кутом. Помогали ему ассистенты Стюарт Бёрт и Николас Хоптон. В роли резервного рефери выступал Саймон Хупер.

Отметим, что поражение в матче с «Лестером» стало для «Лидса» пятым подряд в чемпионате Англии. Ранее «павлины» уступили «Эвертону», «Манчестер Юнайтед», «Ливерпулю» и «Тоттенхэм Хотспур».

«Лестер Сити» в 25 матчах набрал 33 очка и занимает 10-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Лидс Юнайтед» (23) — на 16-м месте. Лидером соревнований и действующим чемпионом страны является «Манчестер Сити» (66).