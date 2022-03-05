Кучаев: в матче с «Зенитом» «Рубин» смотрелся очень прилично. Могли рассчитывать на ничью

Полузащитник «Рубина» Константин Кучаев поделился впечатлениями от первых матчей в составе «Рубина» и рассказал, как чувствует себя в новом клубе.
«Можно сказать, что полностью адаптировался в команде, отлично чувствую себя здесь. Много времени на это не потребовалось, потому что был хорошо знаком и с главным тренером, и со многими ребятами. В матче с «Зенитом», считаю, мы смотрелись очень прилично, вполне могли рассчитывать по крайней мере на ничью. Но где-то собственные ошибки, где-то откровенное невезение не позволили увезти хотя бы одно очко из Санкт-Петербурга. Кубковая игра с «Ротором» получилась бескомпромиссной. И мы, и соперник стремились играть в атаку, создавать моменты. Волгоградцы понравились и показали себя интересной, играющей командой. Нам было нелегко и пришлось приложить максимум усилий, чтобы выйти в следующий раунд. Теперь все мысли о предстоящем матче с «Ахматом», — рассказал Кучаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
- 5 марта 2022
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