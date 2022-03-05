«Вулверхэмптон» — «Кристал Пэлас»: стартовые составы команд на матч чемпионата Англии

Стали известны стартовые составы «Вулверхэмптона» и «Кристал Пэлас» на матч 28-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. Встреча пройдёт на стадионе «Молине» в Вулверхэмптоне. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Вулверхэмптон» — «Кристал Пэлас».
«Вулверхэмптон»: де Са, Коуди, Килман, Марсал, Хувер, Сес, Моутинью, Невеш, Каштелу, Хи Чан, Нету.
Запасные: Радди, Айт Нури, Хонни, Дендонкер, Боли, Хименес, Тринкан, Силва, Таварес.
«Кристал Пэлас»: Гуайта, Митчелл, Гехи, Андерсен, Клайн, Шлупп, Куйяте, Галлахер, Олисе, Заха, Матета.
Запасные: Батлэнд, Келли, Эзе, Хьюз, Миливоевич, Ридевальд, Айю, Бентеке, Эдуард.
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Эндрю Мэдли. Помогать ему будут ассистенты Эдвард Смарт и Дерек Итон. В роли резервного рефери выступит Крейг Поусон.
- 5 марта 2022
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