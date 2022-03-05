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«Бавария» сыграла вничью с «Байером». Азмун дебютировал в Бундеслиге

«Бавария» сыграла вничью с «Байером». Азмун дебютировал в Бундеслиге
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Сегодня, 5 марта, на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене в рамках 25-го тура немецкой Бундеслиги «Бавария» принимала «Байер». Команды сыграли вничью – 1:1.

Счёт был открыт в первом тайме. На 18-й минуте защитник мюнхенцев Никлас Зюле вывел свою команду вперёд. На 36-й минуте форвард «Баварии» Томас Мюллер забил автогол.

Отметим, что в составе «Байера» дебютировал экс-нападающий санкт-петербургского «Зенита» Сердар Азмун. Он перешёл в немецкую команду в зимнее трансферное окно. Иранец вышел на замену на 89-й минуте.

После 25 сыгранных туров «Бавария» располагается на первом месте в турнирной таблице Бундеслиги. У мюнхенского клуба 59 очков. «Байер» с 45 очками находится на третьем месте в таблице.

Германия - Бундеслига. 25-й тур
05 марта 2022, суббота. 17:30 МСК
Бавария
Мюнхен
Окончен
1 : 1
Байер
Леверкузен
1:0 Зюле – 18'   1:1 Мюллер – 36' (автогол)
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