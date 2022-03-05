«Бавария» сыграла вничью с «Байером». Азмун дебютировал в Бундеслиге

Сегодня, 5 марта, на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене в рамках 25-го тура немецкой Бундеслиги «Бавария» принимала «Байер». Команды сыграли вничью – 1:1.



Счёт был открыт в первом тайме. На 18-й минуте защитник мюнхенцев Никлас Зюле вывел свою команду вперёд. На 36-й минуте форвард «Баварии» Томас Мюллер забил автогол.



Отметим, что в составе «Байера» дебютировал экс-нападающий санкт-петербургского «Зенита» Сердар Азмун. Он перешёл в немецкую команду в зимнее трансферное окно. Иранец вышел на замену на 89-й минуте.



После 25 сыгранных туров «Бавария» располагается на первом месте в турнирной таблице Бундеслиги. У мюнхенского клуба 59 очков. «Байер» с 45 очками находится на третьем месте в таблице.