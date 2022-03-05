«Ньюкасл» обыграл «Брайтон» в матче 28-го тура АПЛ

Сегодня, 5 марта, на стадионе «Сент-Джеймс Парк» в Ньюкасл-апон-Тайн в рамках 28-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 «Ньюкасл Юнайтед» принимал «Брайтон энд Хоув Альбион». Хозяева одержали победу — 2:1.



Счёт был открыт в начале первого тайма. На 12-й минуте отличился полузащитник «сорок» Райан Фрейзер.

Фрейзер выводит «Ньюкасл» вперёд:

Через две минуты преимущество «Ньюкасла» удвоил защитник Фабиан Шер, ему ассистировал Фрейзер.

Шер забивает в ворота «Брайтона»:

На 55-й минуте забил защитник «Брайтона» Льюис Данк, голевой пас оформил Паскаль Гроос.

Данк отыгрывает один мяч:

Смотри английскую Премьер-лигу, Ла Лигу, Кубок Италии и другой футбол эксклюзивно в Okko.

Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Мартином Аткинсоном. Помогали ему ассистенты Константин Хатцидакис и Джеймс Мейнворинг. Резервный рефери — Крис Кавана.



«Брайтон» в 27 матчах набрал 33 очка и занимает 13-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Ньюкасл Юнайтед» (28) — на 14-м месте. Лидером соревнований и действующим чемпионом страны является «Манчестер Сити» (66).