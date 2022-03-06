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Агент Мартинеса сообщил, что нападающий не собирается покидать «Интер»

Агент Мартинеса сообщил, что нападающий не собирается покидать «Интер»
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Алехандро Камано, агент нападающего «Интера» Лаутаро Мартинеса, сообщил, что форвард не планирует менять клуб.

«Лаутаро ощущает себя «интеристом», у него долгосрочный контракт. «Интер» – клуб его сердца. Кроме того, его семья отлично устроилась в Милане. Шансов на уход Мартинеса в другую команду попросту нет», – цитирует Камано Football Italia.

В нынешнем сезоне Лаутаро сыграл в 36 матчах за миланский клуб во всех турнирах, забив 15 голов, а также отдав 2 голевые передачи. «Интер» занимает первое место в турнирной таблице. Команда Симоне Индзаги набрала 58 очков в 27 матчах чемпионата. «Наполи» и «Милан» при равном количестве игр занимают второе и третье места в Серии А соответственно, имея в своём активе по 57 баллов.

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