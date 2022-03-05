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Тренер «Интера» — о «Ливерпуле»: отыграться будет нелегко, хотим показать хороший футбол

Тренер «Интера» — о «Ливерпуле»: отыграться будет нелегко, хотим показать хороший футбол
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Массимилиано Фаррис, помощник главного тренера «Интера» Симоне Индзаги, поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Ливерпулем». В первой встрече клуб из Англии оказался сильнее со счётом 2:0.

«Мы знаем, что отыграться будет нелегко, но мы хотим показать хорошую игру. У нас нет недостатка мотивации, мы едем на «Энфилд», это Лига чемпионов, и мы не должны забывать, как выступали в первой половине сезона. Игроки у нас те же.

В первом матче с «Ливерпулем» мы играли очень хорошо и на матч выставим оптимальный состав. Только мы сами можем повлиять на свою судьбу, ведь если мы выиграем все матчи, то нас никто не догонит. Мы должны начать осознавать свою силу», – цитирует Фарриса Football Italia

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