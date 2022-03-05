Тренер «Интера» — о «Ливерпуле»: отыграться будет нелегко, хотим показать хороший футбол
Поделиться
Массимилиано Фаррис, помощник главного тренера «Интера» Симоне Индзаги, поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Ливерпулем». В первой встрече клуб из Англии оказался сильнее со счётом 2:0.
«Мы знаем, что отыграться будет нелегко, но мы хотим показать хорошую игру. У нас нет недостатка мотивации, мы едем на «Энфилд», это Лига чемпионов, и мы не должны забывать, как выступали в первой половине сезона. Игроки у нас те же.
В первом матче с «Ливерпулем» мы играли очень хорошо и на матч выставим оптимальный состав. Только мы сами можем повлиять на свою судьбу, ведь если мы выиграем все матчи, то нас никто не догонит. Мы должны начать осознавать свою силу», – цитирует Фарриса Football Italia
Комментарии
- 5 марта 2022
-
11:57
-
11:56
-
11:35
-
11:23
-
11:00
-
10:57
-
10:43
-
10:22
-
10:09
-
10:03
-
09:41
-
09:37
-
09:30
-
09:22
-
08:09
-
05:05
-
04:51
-
03:46
-
03:15
-
03:12
-
02:45
-
02:33
-
02:18
-
01:52
-
01:22
-
00:55
-
00:55
-
00:53
-
00:42
-
00:32
-
00:27
-
00:20
-
00:18
-
00:11
-
00:04
Партнерский контент