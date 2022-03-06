Хохлов — о матче «Динамо» — «Спартак»: дерби нужно выносить за рамки — фаворитов нет

Бывший главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов поделился ожиданиями от матча 20-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком».
«Думаю, в дерби фаворитов нет. «Динамо» набрало ход, продолжает хорошо играть. Но матч со «Спартаком» — это немного другое, дерби нужно выносить за рамки.
Очень многое будет зависеть от настроя команд: кто лучше настроится на матч, тот и будет иметь преимущество. Как показывает практика, где бы в турнирной таблице не находились команды, дерби проходит немного в другом ключе. Здесь очень важна концентрация, самоотдача и выполнение игровой дисциплины в первую очередь», — сказал Хохлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.
Матч 20-го тура чемпионата России «Динамо» — «Спартак» состоится сегодня, 6 марта, на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Начало встречи — в 19:00 мск.
- 6 марта 2022
-
10:39
-
10:28
-
10:19
-
10:12
-
09:57
-
09:44
-
09:37
-
09:30
-
09:30
-
09:22
-
08:51
-
04:51
-
04:46
-
03:10
-
02:56
-
02:09
-
01:49
-
01:41
-
01:12
-
00:55
-
00:41
-
00:25
-
00:15
-
00:04
- 5 марта 2022
-
23:47
-
23:26
-
23:20
-
23:15
-
23:12
-
23:00
-
22:56
-
22:30
-
22:24
-
22:19
-
22:12