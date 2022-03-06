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«Динамо» — «Спартак». Платная прямая трансляция
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19:00 Мск
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Хохлов — о матче «Динамо» — «Спартак»: дерби нужно выносить за рамки — фаворитов нет

Хохлов — о матче «Динамо» — «Спартак»: дерби нужно выносить за рамки — фаворитов нет
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Бывший главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов поделился ожиданиями от матча 20-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком».

«Думаю, в дерби фаворитов нет. «Динамо» набрало ход, продолжает хорошо играть. Но матч со «Спартаком» — это немного другое, дерби нужно выносить за рамки.

Очень многое будет зависеть от настроя команд: кто лучше настроится на матч, тот и будет иметь преимущество. Как показывает практика, где бы в турнирной таблице не находились команды, дерби проходит немного в другом ключе. Здесь очень важна концентрация, самоотдача и выполнение игровой дисциплины в первую очередь», — сказал Хохлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

Матч 20-го тура чемпионата России «Динамо» — «Спартак» состоится сегодня, 6 марта, на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Начало встречи — в 19:00 мск.

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