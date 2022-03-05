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Силкин: «Динамо» нельзя расслабляться — в прошлом матче со «Спартаком» за это поплатились

Силкин: «Динамо» нельзя расслабляться — в прошлом матче со «Спартаком» за это поплатились
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Бывший футболист и тренер «Динамо» Сергей Силкин поделился ожиданиями от предстоящего матча команды в 20-м туре Российской Премьер-Лиги со «Спартаком».

«На такие игры, как со «Спартаком», и настраиваться не надо. Испокон веков такие матчи стоят особняком, это же дерби — исторический матч! Будет игра с большим количеством борьбы, очень много эмоций. Это не только соперничество двух команд, а в том числе и болельщиков.

Как всё сложится, предсказать невозможно, но «Динамо» является фаворитом, потому что они как минимум выше в турнирной таблице, в команде меньше проблем, чем у красно-белых.

Матч со «Спартаком» в первом круге говорит лишь о том, что никогда нельзя расслабляться, нужно играть до конца. В прошлый раз «Динамо» за это поплатилось. Чуть ослабили игру, а «Спартак» сразу воспользовался ситуацией и сравнял счёт», — рассказал Силкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

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