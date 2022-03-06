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«Уотфорд» — «Арсенал»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 17:00

«Уотфорд» — «Арсенал»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 17:00
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Сегодня, 6 марта, состоится матч 28-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 «Уотфорд» — «Арсенал». Встреча пройдёт на стадионе «Викарэйдж Роуд» в Уотфорде. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Уотфорд» — «Арсенал».

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Крейгом Поусоном. Помогать ему будут ассистенты Ли Беттс и Ричард Уэст. В роли резервного рефери выступит Саймон Хупер.

Лондонский «Арсенал» набрал 45 очков в 24 матчах и занимает 6-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Уотфорд» (19) — на предпоследнем, 19-м месте. Лидером соревнований и действующим чемпионом страны является «Манчестер Сити» (66).

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