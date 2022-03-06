«Химки»: на 90% решили, что сегодня подадим протест по участию Кухты в матче с нами

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков подтвердил намерение подмосковного клуба подать протест в адрес московского «Локомотива» из-за нарушения регламента.
В матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги «Локомотив» — «Химки» (3:2) в стартовом составе железнодорожников на поле вышел Ян Кухта, перешедший из пражской «Славии» зимой. В последней игре за чешскую команду Кухта получил красную карточку и был отстранён на один матч. Изначально о возможном нарушении регламента «Локомотивом» сообщал «Спорт-экспресс».
«По нашему убеждению Кухта не имел права играть сегодня в составе. Процентов на 90 мы разобрались и решили, что, скорее всего, сегодня протест мы подали. Тем более данный нападающий забил решающий гол. Мы являемся пострадавшей стороной», — сказал Терюшков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
- 6 марта 2022
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