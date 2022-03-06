В «Химках» уверены, что команда останется в РПЛ по итогам сезона

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков считает, что подмосковной команде удастся добиться сохранения прописки в Российской Премьер-Лиге в нынешнем сезоне. После 20 туров «Химки» идут на последнем месте турнирной таблицы.

«Довольны выбором Юрана на пост главного тренера. Он зажёг команду — никаких сомнений в этом нет. Уверен, что команда останется в РПЛ. Игра с «Динамо» и «Локо» вызывает больше положительных эмоций. Даже не заставляет задуматься о правильности нашего выбора», — передаёт слова Терюшкова корреспондент «Чемпионата» Егор Филин.

В матче 20-го тура чемпионата России «Химки» в гостях уступили московскому «Локомотиву». Вне зависимости от результатов дальнейших матчей подмосковная команда останется на последнем месте турнирной таблицы РПЛ.