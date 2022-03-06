Гол Чалова принёс «Базелю» победу над «Лугано»
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Сегодня, 6 марта, в матче 25-го тура швейцарской Суперлиги на стадионе «Корнаредо» в Лугано местная одноимённая команда встречалась с «Базелем». Встреча закончилась победой гостей со счётом 2:0.
Счёт в матче на 9-й минуте открыл российский нападающий «Базеля» Фёдор Чалов. Фёдор забивает уже во втором матче за красно-синих подряд. На 90+3 минуте Дариан Малес с передачи Себастьяно Эспозито установил окончательный счёт матча — 2:0 в пользу «Базеля».
«Базель» с 44 очками в 25 матчах чемпионата страны занимает в турнирной таблице третье место. «Лугано» с 39 очками занимает четвёртую позицию.
Напомним, в предыдущем матче чемпионата Швейцарии с «Санкт-Галленом» (2:2) Чалов оформил дубль и спас свою команду от поражения.
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