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Гол Чалова принёс «Базелю» победу над «Лугано»

Гол Чалова принёс «Базелю» победу над «Лугано»
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Сегодня, 6 марта, в матче 25-го тура швейцарской Суперлиги на стадионе «Корнаредо» в Лугано местная одноимённая команда встречалась с «Базелем». Встреча закончилась победой гостей со счётом 2:0.

Счёт в матче на 9-й минуте открыл российский нападающий «Базеля» Фёдор Чалов. Фёдор забивает уже во втором матче за красно-синих подряд. На 90+3 минуте Дариан Малес с передачи Себастьяно Эспозито установил окончательный счёт матча — 2:0 в пользу «Базеля».

«Базель» с 44 очками в 25 матчах чемпионата страны занимает в турнирной таблице третье место. «Лугано» с 39 очками занимает четвёртую позицию.

Напомним, в предыдущем матче чемпионата Швейцарии с «Санкт-Галленом» (2:2) Чалов оформил дубль и спас свою команду от поражения.

Швейцария - Суперлига. 25-й тур
06 марта 2022, воскресенье. 16:15 МСК
Лугано
Лугано
Окончен
0 : 2
Базель
Базель
0:1 Чалов – 9'   0:2 Малес – 90+3'
Комментарии
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