«Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед»: Санчо сравнял счёт

Сегодня, 6 марта, на стадионе «Этихад» в Манчестере в рамках 28-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 «Манчестер Сити» принимает «Манчестер Юнайтед».



На 22-й минуте отличился нападающий «МЮ» Джейдон Санчо, голевой пас отдал Поль Погба. Ранее на 5-й минуте счёт открыл полузащитник «горожан» Кевин Де Брёйне, ему ассистировал Бернарду Силва.

Гол Санчо:

Смотри английскую Премьер-лигу, Ла Лигу, Кубок Италии и другой футбол эксклюзивно в Okko.

Обслуживает встречу бригада арбитров во главе с Майклом Оливером. Помогают ему ассистенты Саймон Беннетт и Скотт Леджер. В роли резервного рефери выступает Эндрю Мэдли.



«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед».



«Манчестер Сити» в 27 матчах набрал 66 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Манчестер Юнайтед» (47) — на 5-м месте. Действующим чемпионом страны является «Манчестер Сити».