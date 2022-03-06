«Сельта» вырвала победу у «Мальорки» благодаря пенальти на 90+7-й минуте. Счёт — 4:3

Сегодня, 6 марта, на стадионе «Балаидос» в Виго в рамках 27-го тура испанской Примеры сезона-2021/2022 «Сельта» принимала «Мальорку». Хозяева одержали победу – 4:3.



На 13-й минуте счёт открыл нападающий хозяев Тьяго Гальярдо. Через четыре минуты защитник «Мальорки» Джованни Гонсалес забил ответный мяч, ему ассистировал Хауме Коста.

Гальярдо открывает счёт:

Гонсалес сравнивает счёт:

На 25-й минуте хавбек «Сельты» Денис Суарес вывел свою команду вперёд, голевой пас отдал Яго Аспас. На 49-й минуте автогол забил защитник «Сельты» Джозеф Айду.

Суарес выводит «Сельту» вперёд:

Автогол Айду:

На 61-й минуте Аспас оформил дубль, результативной передачей отметился Франко Серви. С 86-й минуты «Сельта» доигрывала в меньшинстве. Вторую жёлтую карточку заработал защитник Уго Мальо.

Результативный удар Аспаса:

Удаление Мальо:

На 87-й минуте полузащитник «Мальорки» Сальва Севилья реализовал пенальти в ворота хозяев. В добавленное ко второму тайму время Аспас сделал дубль, забив с 11-метрового.

Гол Севильи с пенальти:

Победный мяч Аспаса:

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После 27 туров «Сельта» располагается на 11-м месте в турнирной таблице испанской Примеры, имея в своём активе 33 очка. «Мальорка» (27) – на 16-й строчке.