Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Сельта» вырвала победу у «Мальорки» благодаря пенальти на 90+7-й минуте. Счёт — 4:3

«Сельта» вырвала победу у «Мальорки» благодаря пенальти на 90+7-й минуте. Счёт — 4:3
Комментарии

Сегодня, 6 марта, на стадионе «Балаидос» в Виго в рамках 27-го тура испанской Примеры сезона-2021/2022 «Сельта» принимала «Мальорку». Хозяева одержали победу – 4:3.

На 13-й минуте счёт открыл нападающий хозяев Тьяго Гальярдо. Через четыре минуты защитник «Мальорки» Джованни Гонсалес забил ответный мяч, ему ассистировал Хауме Коста.

Гальярдо открывает счёт:

Гонсалес сравнивает счёт:

На 25-й минуте хавбек «Сельты» Денис Суарес вывел свою команду вперёд, голевой пас отдал Яго Аспас. На 49-й минуте автогол забил защитник «Сельты» Джозеф Айду.

Суарес выводит «Сельту» вперёд:

Автогол Айду:

На 61-й минуте Аспас оформил дубль, результативной передачей отметился Франко Серви. С 86-й минуты «Сельта» доигрывала в меньшинстве. Вторую жёлтую карточку заработал защитник Уго Мальо.

Результативный удар Аспаса:

Удаление Мальо:

На 87-й минуте полузащитник «Мальорки» Сальва Севилья реализовал пенальти в ворота хозяев. В добавленное ко второму тайму время Аспас сделал дубль, забив с 11-метрового.

Гол Севильи с пенальти:

Победный мяч Аспаса:

Смотри английскую Премьер-лигу, Ла Лигу, Кубок Италии и другой футбол эксклюзивно в Okko.

После 27 туров «Сельта» располагается на 11-м месте в турнирной таблице испанской Примеры, имея в своём активе 33 очка. «Мальорка» (27) – на 16-й строчке.

Испания - Примера. 27-й тур
06 марта 2022, воскресенье. 20:30 МСК
Сельта
Виго
Окончен
4 : 3
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
1:0 Гальярдо – 13'   1:1 Гонсалес – 17'   2:1 Суарес – 25'   2:2 Айду – 49' (автогол)   3:2 Аспас – 61'   3:3 Севилья – 87' (пен)   4:3 Аспас – 90+7' (пен)
Удаления: Мальо – 86' / Рейна – 90+5'
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022