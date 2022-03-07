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Станислав Черчесов прокомментировал победу над «Кишвардой», идущей на 3-м месте

Станислав Черчесов прокомментировал победу над «Кишвардой», идущей на 3-м месте
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Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов прокомментировал победу «Ференцвароша» в матче с «Кишвардой» (2:1).

«Это очень важная победа. Мы увидели два противоположных тайма: в первой половине мы играли не очень хорошо. Можно сказать, мы её проиграли, но нам сильно помог наш вратарь. В перерыве мы постарались изменить тактику. Я очень рад, что этой победой мы смогли порадовать людей.

Мы знали, что встретимся с сильным соперником, Мы выходили на поле с мыслями, что опережаем вторую команду только на два очка. В первом тайме мы начали не очень хорошо, поэтому в перерыве мы постарались проанализировать ошибки, нам хотелось бы исправиться, чтобы добиться этого, для этого мы подняли линию обороны», — цитирует наставника пресс-служба клуба.

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