Душан Влахович признан лучшим игроком «Ювентуса» в феврале
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Нападающий «Ювентуса» Душан Влахович признан лучшим игроком клуба по итогам февраля. Об этом сообщает пресс-служба туринцев.
В прошлом месяце серб участвовал в 6 матчах за «Ювентус» и забил 4 гола. После 28 туров «Ювентус» располагается на четвёртом месте в таблице Серии А, имея в своём активе 53 очка. «Милан», имеющий в своём активе 60 очков после 28 игр, лидирует в национальном первенстве.
Влахович стал игроком «Ювентуса» в 2022 году, перейдя в команду из «Фиорентины». В нынешнем сезоне в 26 матчах итальянской Серии А Душан забил 20 голов и отдал две результативные передачи. Также на счету футболиста три гола в пяти матчах Кубка страны. Контракт Влаховича с флорентийским клубом истекал в 2023 году.
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