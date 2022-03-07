Агент Варелы: Гильермо не может спать из-за ситуации вокруг. Ждём шагов от «Динамо»
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Агент Оскар Бентанкур, представляющий интересы защитника московского «Динамо» Гильермо Варелы, рассказал о состоянии уругвайского футболиста.
«Вареле очень плохо из-за всей ситуации вокруг. Он не может спать. Сейчас мы ждём и посмотрим, что будет делать «Динамо», какие будут шаги. Сейчас мы знаем не так много, не знаем, будут ли игроки иметь право расторгнуть контракт», — сказал Бентанкур в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Напомним, Варела перешёл в московское «Динамо» из «Копенгагена» на правах аренды в октябре 2020 года. Ранее уругвайский футболист выступал за «Пеньяроль», «Айнтрахт», «Манчестер Юнайтед» и «Кастилью». Летом 2021 года московский клуб выкупил права на футболиста.
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