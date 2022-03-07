Сергей Семак прокомментировал победу «Зенита» в матче с «Уфой»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал победу сине-бело-голубых в матче 20-го тура РПЛ с «Уфой» (2:0).

«Тяжёлая была игра, но полностью под нашим контролем до второго забитого мяча. После этого, к сожалению, позволили сопернику создать два острых момента у наших ворот, хотя справедливости ради надо отметить, что и мы могли после 2:0 забить один-два мяча в быстрых атаках. Стало появляться пространство, и с точки зрения созидания стало легче играть, потому что до забитого мяча в первые 60 минут сложно было взламывать оборону соперника, который очень глубоко оборонялся и количеством, и качеством. Естественно, голевых моментов было не так много, но, в принципе, абсолютно заслуженная победа. Поздравляю команду и болельщиков. Будем готовиться к следующему матчу.

Я думаю, что мы немножко неправильно держали структуру нашей игры и нам частенько не хватало игрока. Или немножко неправильные позиции занимали в завершающей фазе. Не хватало интенсивности наших открываний, скорости, на которых мы должны были перемещаться и атаковать. Но в принципе, понятно, что сегодня особенно это видно было в конце матча, многие из наших ребят немножко подустали», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

«Зенит» набрал 44 очка в 20 встречах и занимает 1-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. В тройку лидеров соревнований входят «Динамо» (39) и ЦСКА (36). Действующим чемпионом России является «Зенит».